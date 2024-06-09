“التجارة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت في المدينة المنورة خلال ذي القعدة الماضي

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نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة الماضي 12 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في منطقة المدينة المنورة، ومحافظاتها، وعلى امتداد الطرق السريعة المؤدية إليها، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات النظامية ووفرة وجودة السلع.

وشملت الزيارة التفتيشية محافظات المدينة المنورة والطرق الرئيسة والأسواق التجارية في المنطقة المركزية، ومسجد قباء ومسجد القبلتين، إضافة إلى محطة قطار الحرمين السريع.

كذلك زيارات في الأسواق التجارية والمحال الواقعة في المنطقة المركزية، والمجاورة لمسجد قباء، ومسجد القبلتين، وفي محطة قطار الحرمين الشريفين، والمواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن؛ بهدف مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، ومدى توفر السلع التموينية للحجاج، ورصد وضبط الأسعار وتحرير المخالفات، إضافة إلى التحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من التزام مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومنافذ بيع الإطارات في الطرق العامة.