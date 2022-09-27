«التجارة» توضح ضوابط التخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

المناطق-الرياض

شدَّدت وزارةُ التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية، وتشتمل ضوابط التخفيضات بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية على التالي:

1- حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.

2- وضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «باركود» الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.

3- التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.

4- أن تكون نسب التخفيض «من – إلى» محدَّدة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

5- الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

6- الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.

7- التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

8- تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.

9- التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.