“التجارة” تُعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة عرعر

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر لدورة عام (1445_1449هـ)، عن نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات اليوم، عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتيجة التصويت لمجلس إدارة الغرفة، عن فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: موسى عبدالله معيوف العنزي 1033 صوتًا، وممدوح بن فرحان طراد الهذال 731 صوتًا، ومحمد قياض مسلم الشليخي 403 أصوات، ويوسف مرمير بن هليل العنزي 342 صوتًا.

وأكدت لجنة الانتخابات، أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وهي: الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.