“التجارة”: شرطان لحجز اسم للعلامة التجارية

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أكدت وزارة التجارة، أن حجز الاسم التجاري للسجلات التجارية يتطلب توفر شرطين؛ هما أن يكون الاسم “عربياً”، وكذلك أن يكون “ذا معنى لائق”.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه يمكن التقديم على طلب علامة تجارية في حال الرغبة بالحصول على اسم بغير اللغة العربية.

ونوهت إلى أن شروط إصدار السجل التجاري تتضمن ألا يقل عمر المُستفيد عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، مبينةً أنه يمكن إصدار السجل التجاري بشكل فوري وتحديد النشاط المراد مزاولته.