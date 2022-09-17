“التجارة”: منع استخدام عَلم الدولة وشعارها وصور القيادة على المنتجات التجارية

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تؤكد وزارة التجارة منعها “الأفراد والمنشآت التجارية” من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة و المسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من “مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها”.

وأوضحت الوزارة قيامها بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في كافة الأوقات بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

الجدير بالذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل أربعة أعوام تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة “السيفين والنخلة” في التعاملات التجارية.

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