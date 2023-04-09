“التجارة”: 4 خطوات لإطلاق العروض الترويجية

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استعرضت وزارة التجارة، خطوات الحصول على موافقة إقامة عروض ترويجية في المنشأة دون الحاجة لمراجعة فروعها.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات الاستفادة من تلك الخدمة تتضمن الدخول إلى الخدمة، والدخول إلى الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ثم الضغط على أيقونة “خدمة التخفيضات والعروض الترويجية”، وبعدها يتم تعبئة الحقول المطلوبة والضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

وتقدم الوزارة العديد من الخدمات إلكترونياً بينها تحديث بيانات السجل التجاري للمؤسسات، وتأسيس شركة مساهمة، وتأسيس شركة تضامنية، وتجديد سجل تجاري، وكذلك تعديل السجل التجاري، وإصدار السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري.