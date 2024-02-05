التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

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يشارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الدفاع العالمي 2024, الذي افتتح أمس بالرياض, وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتعريف برؤية ومهمة التحالف في محاربة الإرهاب.

وتأتي هذه المشاركة إيماناً من التحالف الإسلامي بالحضور والوجود الدولي للتأكيد على الدور الذي يقوم به التحالف في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب، ونبذ العنف والتطرف وإبراز سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

ويشارك التحالف من خلال جناحه الذي يضم عروضاً مرئية لمنهجية عمل التحالف في مجالاته الـ 4 (الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية) وأبرز الإصدارات المعنية بذات الشأن التي تتناول أحدث الدراسات والأبحاث المعنية بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف.

كما يشارك في الجناح ممثلو الدول الأعضاء في التحالف الذين يمثلون حلقة الوصل الرئيسية بين التحالف الإسلامي وبلدانهم الصديقة، وذلك تأكيداً على العمل التشاركي والتضامني في كل ما من شأنه إيصال رسالة عالمية ذات مضمون موحد تحت شعار (محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة).

يذكر أن هذه المشاركة تُعدّ الأولى للتحالف الإسلامي في معرض الدفاع العالمي، حيث التقاء كبريات الشركات والمراكز والمنظمات العالمية، لفتح آفاق أكبر مع الجهات ذات العلاقة في كل ما من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين.