“التحالف الإسلامي” يستقبل وفد القيادة الغربية بجيش التحرير الصيني

المناطق_واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، بمقر التحالف بمدينة الرياض اليوم ، معالي الفريق تشانغ شيويه، نائب المفوض السياسي ومدير دائرة العمل السياسي لقيادة المسرح الغربي في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، بالإضافة إلى عرض إيجاز عن التحالف الإسلامي وأهم أعماله ومبادراته التي يقوم بها في محاربة الإرهاب، الفكرية منها والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، كما اطلع الوفد الزائر على عمليات الرصد والمتابعة والتحليل التي يقوم بها التحالف والمعنية بالجماعات الإرهابية والمتطرفة حول العالم.

وأبدى رئيس الوفد الصيني الفريق تشانغ شيويه إعجابه بما شاهده، مشيداً بالمنهجية التي يتبعها التحالف في حربه ضد الإرهاب والمرتكزة على أُسس إستراتيجية مُمنهجة تتناول محاربة الإرهاب ابتداءً من أصوله الفكرية المتطرفة وصولاً إلى التنسيق العسكري لدحره، مضيفًا أن ما يقدمه التحالف الإسلامي من جهود كبيرة هو محط اهتمام الجمهورية الصينية ويمكن الاستفادة من هذه التجربة بما يخدم مصالح جمهورية الصين في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه أعرب اللواء المغيدي عن امتنانه بهذه الزيارة من قبل الوفد الصيني، موضحاً أن الإرهاب هو عدو مشترك والحرب عليه هي حرب مستدامة وتتطلب تعاونًا دوليًا مُكثّفًا للقضاء عليه.

وأكد أن إنشاء هذا التحالف الإسلامي من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ـ دولة المقرـ وانضمام (42) دولة متحالفة، هو إيمان مطلق بضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة والوقوف صفًا واحدًا أمام كل من يحمل نهجًا متطرفًا يُريد به الهدم والخراب.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك وفتح آفاق التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والقضاء عليه.