التحقيق في وفيات أطفال في جامبيا مرتبطة بشراب سعال هندي الصنع

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فتحت الهند تحقيقاً في وفاة عشرات الأطفال في جامبيا؛ كانت منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن وفاتهم قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين أمس الأربعاء إن المنظمة تحقق في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة مع الجهة المنظمة للأدوية في الهند وشركة مايدن فارماسوتيكال المصنعة لشراب السعال ومقرها نيودلهي.

وقال مصدران بوزارة الصحة الهندية، إن المنظمة أبلغت المراقب العام للعقاقير في الهند بالوفيات في أواخر الشهر الماضي، وبعد ذلك بدأت الهيئة التنظيمية تحقيقا مع السلطات الحكومية، بالتزامن مع تحقيق منظمة الصحة العالمية.

وذكرا أن الشركة صنعت وصدرت الشراب فقط إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بينما لم ترد مايدن فارماسوتيكال على اتصالات من رويترز للتعقيب، كما لم ترد على رسائل بريد إلكتروني.

وأشار المصدران إلى إن الحكومة الهندية طلبت من منظمة الصحة العالمية مشاركة تقريرها الذي يربط الوفيات بشراب السعال، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الخطوات المطلوبة في هذا الشأن.