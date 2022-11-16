«التحكيم» يلزم التعاون بدفع مليون ريال

نشرت عدة تقارير صحفية أن مركز التحكيم الرياضي السعودي ألزم نادي التعاون بدفع مبلغ 993.326 ريالًا بوصفه عقوبةً ماليةً نظير الشكوى المقدَّمة من قِبل أحمد السهيل “لاعب هاوٍ” بسبب إخلال النادي بالعقد المبرم بين الطرفين، في قرار غير قابل للاستئناف.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” أن قرار مركز التحكيم، الذي صدر أمس، طالب أيضا نادي التعاون بدفع 50 في المئة من مصاريف وأتعاب التحكيم للاعب، على أن يلتزم كل طرف بتحمل أتعاب ومصاريف المحاماة والتمثيل القانوني وأي مصاريف أخرى، ورد جميع الطلبات السابقة. وكانت إدارة النادي وقَّعت مع أحمد السهيل بوصفه لاعبًا هاويًّا، 1 يونيو 2015، على أن ينتهي العقد 30 يوليو 2018.

وتابعت: تركي العمري، المحامي الذي ترافع عن اللاعب، أن بداية الشكوى التي تقدم بها موكله، كانت لغرفة فض المنازعات، لكنَّ الأخيرة ردَّت أن الشكوى لا تخصّها، فتمَّ التوجه برفع القضية الموثقة إلى المحكمة العامة، التي ردَّت بعدم الاختصاص أيضًا، “إلى أن رفعناها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي أصدر الحكم لمصلحة موكلي في قرار نهائي وملزم ومنصف أيضًا”.

وأوضحت “الرياضية” أنها أجرت اتصالًا هاتفيًّا بإدارة نادي التعاون من أجل التعليق، لكنها فضَّلت عدم التعليق، لأن القرار غير قابل للاستئناف.