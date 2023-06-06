“التحلية” تستعرض تجاربها البحثية بالمؤتمر والمعرض العالمي للطحالب

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استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أبرز إنجازاتها البحثية في مجال استزراع الطحالب، وتقنية صناعتها، من خلال البحث وكيفية الاستفادة منها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمحافظة على البيئة، ضمن مشاركتها بالمؤتمر والمعرض العالمي للطحالب الذي نظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بمدينة الظهران خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2023.

واطلع المشاركون بالمؤتمر على نتائج التجارب البحثية التي قامت بها “التحلية”، ويتم استخدامها في إجراء التجارب لاستزراع الطحالب البحرية في مختبراتها، والتصميم الأولي للتطبيق التجاري لتقنية استزراع الطحالب البحرية وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بالظروف البيئية المناسبة لاستزراع الطحالب وزيادة عددها، بالإضافة إلى كيفية حصادها، وذلك بهدف جذب الشركات والمستثمرين وفتح باب التعاون مع الجامعات والجهات المعنية.

وتملك المؤسسة فريقاً بحثياً متخصصاً في الأحياء والحياة البحرية يعمل في مختبرات مركزية تابعة لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية الذراع البحثي لـ “التحلية”، والذي تحتوي على أحدث التقنيات والمعدات المخبرية لمراقبة نمو الطحالب، وإجراء التحاليل اللازمة لضمان استمرارية الأبحاث، كما يعمل الفريق البحثي على تسجيل براءة اختراع في مجال استزراع الطحالب البحرية، في إطار المبادرات الإستراتيجية لموائمة خطة المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2045، حيث تعتبر زراعة الطحالب الدقيقة واحدة من الطرق الممكنة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة، وإنتاج أسمدة ووقود حيوي متجدد ومستدام ذي جودة عالية.