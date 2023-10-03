التحلية توقع 5 اتفاقيات لتوطين صناعة المياه ودعم التقنيات المتطورة والمبتكرة في مؤتمر «الابتكار» بجدة

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شهد مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية بدورته الثانية في محافظة جدة اليوم توقيع اتفاقيات تبادلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعدد من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة تبوك وشركة يو آي باث ، وشركة فيدكو و شركة داو.

وجاءت مذكرة التفاهم بين التحلية ومنشآت لـ تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في تقنيات المياه من خلال دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه التابع للتحلية؛ بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات المياه .

وتضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية وجامعة تبوك تطوير روبوت خاص بتنظيف وإزالة الترسبات الحيوية من خطوط أنابيب مآخذ المياه في منظومات الإنتاج ، فيما تضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية و شركة يو آي باث استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واشتملت الاتفاقية المتبادلة بين التحلية وشركة فيدكو على تطوير المضخات وأجهزة استرداد الطاقة.

فيما شملت الاتفاقية بين التحلية وشركة داو دراسة كفاءة مواد التنظيف لأغشية التناضح العكسي في مياه الخليج العربي المستخدمة في منع التلوث.