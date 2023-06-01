“التحول التقني” الراعي التقني لأول معرض دولي للقطاع غير الربحي

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في أول معرض دولي مختص بالقطاع غير الربحي؛ يشارك “التحول التقني” بكونه الراعي التقني للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف حيث أقيم المعرض في الرياض لمدة ثلاثة أيام من السبت ٢٧ مايو إلى الاثنين ٢٩ مايو في فندق هيلتون.

وقد عرض “التحول التقني” من خلال جناحه -الذي حظي بكثرة الزيارة من المهتمين والشخصيات المسؤولة- في المعرض جانبًا من منتجاته وخدماته التي يقدمها لمنظمات القطاع غير الربحي عبر شاشات تقنية متطورة.

إلى جانب ذلك عقدت الشركة عددًا من الاتفاقيات والشراكات -التي تسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي، ومدّه بالخدمات والاحتياجات اللازمة- كعقد اتفاقية توفير خدمة الرسائل النصية مع شركة ديوان الرسائل لتقنية المعلومات، واتفاقية توفير خدمات الدفع الإلكتروني مع شركة نيو ليب، وشراكة التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتطوير المهني مع جامعة أم القرى، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة دراسة الواقع التقني للمؤسسات الأهلية مع أوقاف نورة الملاحي ومجلس المؤسسات الأهلية.

وقد قدّم الرئيس التنفيذي م.هيثم ال مريف شكره الجزيل لجميع الأطراف المشاركة في الاتفاقيات، وذكر: “أن هذه الشراكات ستسهم بشكل فاعل بإذن الله في تمكين القطاع غير الربحي وتطويره في عدة مجالات، وتعميق أثره وزيادة نفعه”.

وضمن فعاليات المعرض قدّم التحول التقني مبادرة “بدّلها” وهي مبادرة مجانية استفاد منها (٣٥٠) شخصًا من زوار المعرض إذ قاموا من خلالها بتغيير بطاقات الأعمال الشخصية الورقية لهم إلى بطاقة رقمية متطورة، كما مكّن أعضاء المنظمات من السعي في تحسين منظماتهم والبحث عن حلول لمشكلاتها عبر شاشة ذكية تفاعلية تستعرض المشكلات والحلول، وتعرّف بالمنتجات التي تمكّن المنظمة تقنيًا.

كما قدم التحول التقني لزواره الكرام هدية تذكارية فريدة، تتمثل بملصق رقمي يحتوي على دليل معرفي ومهاري متكامل للعاملين في المنظمات غير الربحية؛ يمكن إلصاقه بأي جهاز ومسحه للوصول السريع لأكثر من (٣٠٠) مادة ثرية متخصصة.

هذا وقد جرى تغطية جناح وأعمال الشركة في المعرض على مدار ثلاثة أيام عبر حسابها في تويتر @altqniah ونشر العديد من الفيديوهات والتصوير الحي للمبادرات والتوزيعات والحضور.