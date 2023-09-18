“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

المناطق _ واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية.

وأوضحت الهيئة، أنها اتاحت التقديم اعتباراً من يوم أمس من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر لمدة 13 يوماً, داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية)، وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.

وبيّنت الهيئة، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في تاريخ 30 نوفمبر 2023م، وتمتد لمدة 12 شهراً، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز كافة الاختبارات ومتطلبات البرامج.