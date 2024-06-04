“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم على برنامج “فني رعاية مرضى”

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج “فني رعاية مرضى” عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية.

وأوضحت “الهيئة” أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 13 يونيو الجاري، للسعوديين هي ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، وعلم الأحياء الدقيقة، والكيمياء الحيوية، والتقنية الحيوية، والعلوم الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم النبات، وعلم الحيوان، وأن يكون حاصلاً على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب).

وأشارت الهيئة إلى أن خريج تخصص “فني رعاية المرضى” سيمارس عمله في التعامل مع المريض تحت إشراف أخصائي التمريض، وتشمل واجباته أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش، وتضميد الجروح، إضافة إلى مساعدة أخصائي التمريض وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.