“التخصصي” يوقّع مذكرة تفاهم في مجال الطب الجينومي والطب الوراثي الشخصي

المناطق_واس

وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مجموعة BGI الصينية المتخصصة في مجالات علوم الحياة، للتعاون في الأبحاث والتجارب السريرية في الطب الجينومي، والتدريب، والتبادل العلمي، ومثل المستشفى المدير العام للشؤون الطبية الدكتور عبدالعزيز الراجحي، بينما مثل مجموعة BGI نائب رئيس مجلس إدارتها الدكتور لي نينغ، وذلك بمقر المستشفى في الرياض.

ويسعى الطرفان لتعزيز التعاون المشترك والمساهمة في بناء أنظمة الاختبارات السريرية الأكثر تقدمًا في المنطقة، ومشاركة نتائج التعاون على هيئة أوراق علمية، ومنتجات، وبراءات اختراع.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء مركز ابتكار مشترك؛ لإجراء دراسات حول تقنيات وحلول معلوماتية، في مجال الطب الجينومي والطب الوراثي الشخصي، والمشاركة في تطوير اختبارات جزيئية مبنية على بيانات محلية، والعمل على ابتكارات لتطوير أدوات الوقاية من الأمراض، وتبادل الخبرات والموارد والمعلومات، بهدف تطوير البحوث والمشاريع التطبيقية، وتنظيم برامج تدريبية مهنية، تستهدف مجالات الطب الوراثي، والمعلوماتية الحيوية للمجتمعات الأكاديمية والطبية في المملكة.

وتركز المذكرة على رفع مستوى إنتاجية وكفاءة مركز الطب الجينومي، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ حلول تتمحور حول التشغيل الآلي (أتمتة) للمختبرات، وأنظمة إدارة المعلومات، وتحسين عملية سيرها، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع كفاءة القطاع الصحي في مواجهة التحديات باستخدام التقنيات المتطورة.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يسعى في إطار الشراكات الإستراتيجية محلياً وعالمياً، إلى الإسهام في تعزيز الأمن الصحي، وتطوير القدرات البشرية المحلية، لتحقيق رؤية التخصصي ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية.