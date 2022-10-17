“التخصصي” يُكرّم 16عالماً ضمن قائمة الـ 2% الأعلى استشهاداً بأبحاثهم

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كرّم معالي المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، 16 عالماً بمستشفى الملك فيصل التخصصي صنفوا ضمن قائمة الـ 2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهاداً لأبحاثهم المنشورة، وذلك ضمن 22 مجالاً بحثياً شارك فيه أكثر من 8 ملايين باحث على مستوى العالم.

وتنشر جامعة ستانفورد سنوياً قوائم لـ 2% الأعلى استشهاداً من العلماء في المجلات العلمية والبحثية العالمية، وتعتمد في ترشيحها واختيارها لهؤلاء العلماء على مقاييس ومعادلات معقدة وموثقة لتحليل الاستشهادات البحثية ضمن قاعدة البيانات البحثية العالمية Scopus، ومن ثم يتم نشر قائمة تحوي على 180,000 ألف باحث يمثلون نسبة 2% من العلماء الأعلى استشهاداً لأبحاثهم في أكتوبر من كل عام.

وكرّم العلماء ضمن قائمة الأعلى استشهاداً لأبحاثهم المنشورة في عام 2020، وشملت 7 أسماء باحثين من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهم الدكتور أحمد علي القحطاني -عالم أبحاث رئيس-, والدكتورة إيمان عبدالعزيز الصالح -عالم أبحاث رئيس-, والدكتور سامي حسين الحجار -استشاري أمراض معدية-, والدكتور سوبهاني محمد أوكارفي -كبير علماء الأبحاث-, والدكتور علي سعيد الزهراني -استشاري غدد صماء-, والدكتور فوزان سامي الكريع -رئيس علم الجينوم التطبيقية-, والدكتور مورغان أفانيابرام كانان -عالم أبحاث-.

كما كرّم ضمن قائمة العلماء الأعلى استشهاداً لأبحاثهم المنشورة طوال مسيرتهم العلمية في عام 2021، وشملت 9 أسماء باحثين من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهم: الدكتورة إيمان عبدالعزيز الصالح -عالم أبحاث رئيس-, والدكتور بيتر هال (متقاعد), والدكتور بيتر دالقون (متقاعد), والدكتور جان بيرسمار (متقاعد), والدكتور خالد سعد أبو خبر -عالم أبحاث رئيس-, والدكتور عبدالرحمن عبدالمحسن الراجحي- استشاري أمراض معدية-, والدكتور عبدالرحمن النعيم (متقاعد), والدكتور عبدالإله أبو صخرة -عالم أبحاث رئيس-, والدكتور فوزان سامي الكريع -رئيس -علم الجينوم التطبيقية-.

يُذكر أن قوائم ستانفورد للعلماء والباحثين مصدر مهم لقياس جودة المخرجات العلمية للمجالات الطبية والبحثية، التي تحظى بتقدير عالٍ في مجال البحوث العلمية حيث تعتمد على درجة الاستشهاد بشكل أساس إضافة لمقاييس بحثية أخرى.