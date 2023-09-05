التدريب الاول للمنتخب السعودي في مدينة نيوكاسل

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دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم برنامجه التدريبي في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وعقد المدير الفني “روبرتو مانشيني” اجتماعًا مع لاعبي الأخضر، شرح خلاله برنامج المرحلة الحالية والإعداد لكأس آسيا، وإيضاح التعليمات والضوابط الخاصة بمعسكرات الأخضر.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ داخل مربعات، بعدها أجريت تمارين تكتيكية متنوعة ، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية مغلقة.