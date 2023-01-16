“التدريب التقني بالرياض” يعلن مواعيد التقديم للفصل الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد التقديم على جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل الثالث من هذا العام التدريبي 1444هـ.

ويبدأ التقديم على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية للبنين للفترتين الصباحية والمسائية و للبنات الفترة المسائية يوم الأحد 29 جمادى الآخر الموافق 22 يناير ولمدة خمسة أيام إذ يغلق باب التقديم يوم الخميس 4 رجب الموافق 26 يناير, أما دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية فيتاح التقديم عليها من يوم الأحد 7 رجب الموافق 29 يناير حتى يوم الخميس 11 رجب الموافق 2 فبراير، وذلك بالتزامن مع إتاحة التقديم في نفس الفترة المذكورة على دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

ويتاح التقديم في كل البرامج على بوابة “قبولي” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.