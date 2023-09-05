التدريب التقني بتبوك: 12 منشأة تدريبية و 39 مركزاً للتدريب الأهلي تمهد الطريق لأبناء وبنات المنطقة لبناء مستقبلهم الواعد

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تعمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، من خلال 12 منشأة تدريبية على تمهيد الطريق لأبناء وبنات المنطقة لبناء مستقبلهم الواعد، إلى جانب 39 مركزاً للتدربب الأهلي موزعةً على مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بهدف تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وأكدت “الإدارة” أن عدد التخصصات المهنية والتقنية لهذا العام 1445هـ، قد بلغت 40 تخصصاً تقنياً ومهنياً، 10 منها في دبلوم الكليات التقنية للبنات، و 14 تخصصاً في الدبلوم للكليات التقنية للبنين، إضافة إلى 9 دبلومات في تخصصات المعاهد الصناعية الثانوية، ويستمر التدريب لـ 5 تخصصات للبكالوريس لكليات البنين و اثنتين في كلية البنات.

وبينت أن هذه التخصصات قد تنوعت أهميتها ما بين تقنية الطاقة المتجددة، والوسائط المتعددة، وتقنيات البرمجة والإلكترونيات وأنظمة التحكم، والأمن السبراني وهندسة القوى والآلات التطبيقية، والهندسة المدنية، إلى جانب تقنيات الأعمال، والإرشاد السياحي والتسويق والابتكار، إضافة إلى تقنيات الخدمات اللوجستية، وتقنيات اللحام والتكييف والمكانيكا الكهربائية وتقنية المحركات والمركبات.

وأشارت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك إلى أن إحمالي عدد المتدربين والمتدربات لهذا العام قد بلغ 7160 متدرباً ومتدربة، أكثر من 2000 هم من المتدربين الجدد للفصل التدريبي الحالي، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات للعام التدريبي المنصرم 1444هـ، أكثر من 2300 متدرب ومتدربة.

من جهته أوضح مدير عام الإدارة المهندس علي بن مرزوق البلوي أن الإدارة قد أعدت خطتها التشغيلية للعام التدريبي الجاري لتشمل العديد من البرامج النوعية التي تهدف لتحقيق جودة العملية التدريبية وتلبي حاجة المجتمع المحلي بالمنطقة من المجالات التدريية، وفق الإستراتيجية التي تتوافق مع خطة المؤسسة وتوجهاتها الداعمة والمستمرة لجهود الإدارة.