التدريب التقني بعسير يحتفل باليوم الوطني الـ 93

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احتفلت الإدارة العامة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير باليوم الوطني الثالث والتسعين بعدد من الفعاليات الوطنية، حيث أقامت الإدارة العامة حفلها الموحد مع المنشآت التدريبية بهذه المناسبة بمقر الأستاد الرياضي بالكلية التقنية بأبها برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي وعمداء وعميدات الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية مدراء الإدارات الداخلية ومنسوبي الكليات والمعاهد من مدربين ومتدربين المنشآت التدريبية ، وشهد الحفل عدداً من الفقرات الوطنية حيث عزف السلام الملكي ثم القران الكريم بعد ذلك كلمة لمدير عام الإدارة الدكتور سليمان الحفظي , تلى ذلك مسيرة وطنية شارك فيها عدد من فرق الكشافة ومتدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالإضافة لعدد من الفرق الخاصة بالخيول العربية والأطفال , كما عرض عدد من الأوبريتات والعروض الشعبية وعروض الأطفال المعبرة عن حب الوطن , وفي نهاية الحفل تم تكريم عدداً من الجهات المشاركة في الحفل الموحد للإدارة.

وبهذه المناسبة رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات تقني عسير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهم الله ـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال د. الحفظي في تصريح بهذه المناسبة: تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب.

مشيراً إلى أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسئول وولاء المواطن، فنعمنا بنعم لا تعد ولا تحصى.

وبين مدير عام تقني عسير أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومرورا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعا ـ ووصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.