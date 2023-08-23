التدريب التقني بعسير يستقبل أكثر من 25 الف متدرب ومتدربة

المناطق_واس

استقبلت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خلال الأسبوع الجاري أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، وذلك مع بدء التدريب للفصل الأول من العام التدريبي 1445 هـ.

وقدمت المنشآت التدريبية للبنين والبنات خلال اليومين الماضيين برامج التهيئة التي يتعرف من خلالها المتدرب على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني، الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.

يذكر بأن المقبولين في الكليات التقنية للبنين بمنطقة عسير بلغ خلال الفصل التدريبي الحالي حوالي 7228 متدرباً ومتدربة.