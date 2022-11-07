التدريب التقني بعسير يقيم أعمال الملتقى الإلكتروني الثالث

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برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله ال مرزوق انطلقت أمس الأحد أعمال الملتقى الإلكتروني الثالث للجودة والتميز المؤسسي تحت شعار (الجودة.. القيام بالعمل الصحيح) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2022م والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وأفتتح اللقاء بكلمة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي ثم كلمة راعي المتقى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله ال مرزوق ثم بدأت الجلسات الحوارية (عن بعد) حيث تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان ( إدارة الجودة والتميز المؤسسي وأثرها في تميز مؤسسات التدريب وتحقيق رؤية 2030) قدمها الدكتور محمد بن عون المطيري رئيس الجمعية السعودية للجودة , ثم ورقة عمل بعنوان (ضمير الجودة في التعليم التقني والمهني ) قدمها الدكتور عبدالرحمن الدايل , ثم ورقة عمل ثانية بعنوان ( المواصفات المتعلقة بالتعليم وخدمات التدريب ) قدمها الدكتور عبدالعزيز محمد صديقي مستشار جودة وسلامة المنتجات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , في حين أقيمت الجلسة الثانية وتضمنت ورقة عمل بعنوان (منهجية الجودة واثرها على التحسين المستمر) قدمها المهندس أسامة بن هاشم الأزهري مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب بالمؤسسة , في حين قدمت ورقة العمل الثانية بعنوان ( تجربة الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط في الإعتماد) قدمتها الدكتورة مريم ال محي عميدة الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط .