التدريب التقني: خفض تكلفة الساعات التدريبية للمتدربين في الساعات المسائية

قال فهد العتيبي، متحدث التدريب التقني، إن برنامج التدريب المسائي يستهدف الغير القادرين على الالتحاق بفترة التدريب الصباحي، حيث الهدف من التدريب المسائي الموظفين لصعوبة الالتحاق خلال الفترة التدريبة.

وأضاف فهد التعيبي، خلال لقائه مع مراسل الإخبارية، أنه تم تخفيض أسعار فترة التدريب المسائي للراغبين في الالتحاق في الدورة المسائية، حيث جاءت الأسعار بعد التخفيض كالتالي:

الساعة التدريبية تكلف 360 ريال

الساعة التدريبية تكلف 460 ريال لحملة البكالوريوس

وتابع: أن هذه الخطوة تتوائم مع خطة الثلاث فصول طلاب الكليات حيث تقوم المؤسسة على توفير كافة سبل الراحة من أجل توفير التدريب لكافة المستهدفين.

التدريب التقني; بالمدينة المنورة يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني