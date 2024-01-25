“التدريب التقني والمهني بالجوف” ينظم معرض الطاقة المتجددة

المناطق_واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف , معرض تقني الجوف للطاقة النظيفة 2024م, بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة النظيفة؛ لتعزيز ريادة منطقة الجوف في الطاقة المتجددة عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونشر ثقافة استخدام تقنيات الطاقة.

ودشن المعرض المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الأمين العام لجمعية الجوف للطاقة المتجددة الدكتور أحمد بن محمد السناني الذي تجول على الأجنحة المشاركة في المعرضة واستعراض التقنيات والابتكارات في المجال.

وكشف مدير التدريب التقني والمهني بالجوف ماجد العتيبي أن المعرض يعزز ريادة منطقة الجوف في استخدام الطاقة النظيفة حيث تحتضن المنطقة أولى مشاريع الطاقة المتجددة، حيث شارك في المعرض أكثر من 10 جهات شريكة قدمت فيه أبرز التقنيات في استخدامات الطاقة المتجددة والابتكارات في هذا المجال، إضافة لمشاركات طلاب التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة وشركاء جمعية الجوف للطاقة المتجددة، فيما شهد المعرض حضور ومشاركة ما يزيد عن 150 طالب وطالبة ومتدرب ومتدربة في مراحل التعليم العام والتدريب التقني والمهني.