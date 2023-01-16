أبرز الموادمنطقة الحدود الشمالية

التدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 يناير 2023 - 9:44 مساءً

المناطق_واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م.

وأوضحت الإدارة أن التقديم يتم عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي” ويستمر لمدة خمس أيام ، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات , مؤكدة حرص الإدارة على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.

الوسوم
صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 يناير 2023 - 9:44 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى