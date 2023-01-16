التدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م.

وأوضحت الإدارة أن التقديم يتم عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي” ويستمر لمدة خمس أيام ، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات , مؤكدة حرص الإدارة على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.