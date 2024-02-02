التدريب التقني والمهني بنجران يُنظم منتدى “للقائنا هدف”

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نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ممثلة بالكلية التقنية للبنات، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة، أمس، منتدى حواري بعنوان “للقائنا هدف”، وذلك بقاعة الحمرور بالغرفة.

وتضمن المنتدى جلستين حواريتين استهدفت رائدات الأعمال وخريجات الكلية، وتنفيذ ورش عمل عن الاوردوينو، والطباعة على الحقائب، والمكياج والعناية‏، إضافة إلى إقامة أركان عن الفنون التقنية، وأعمال ومخرجات الأقسام التدريبية، ومنها القفاز الذكي للصم والبكم، وتطبيقات محاسبية باللغة العربية والإنجليزية، وتصاميم للأزياء.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد الزهراني، أن المنتدى يأتي انطلاقاً من الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكين المرأة السعودية، وتفعيل دورها الأساسي والقيادي في سوق العمل، من خلال تقديم التدريب والتأهيل، والبرامج التخصصية لبنات وطننا الغالي لتوطين الوظائف في مختلف المجالات.