“التدريب التقني والمهني” تؤهل أكثر من 1059 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022

المناطق_واس

أهّلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 1059 من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2022، وذلك عبر 99 منشأة تدريبية على مستوى المملكة في 42 برنامجًا تدريبيًا، إيمانًا من المؤسسة بأهمية تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأسهمت المؤسسة وفق تقرير صادرٍ عنها اليوم، في استحداث وتهيئة برامج تدريب نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة تساعد في إكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في المجتمع والحصول على فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة إعاقتهم من بنين وبنات، كما استحدثت برامج خاصة لفئة الصم وضعاف السمع بمسمى (التطبيقات المكتبية و صيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعيًا) وتم تطبيقها في 5 كليات تقنية هي: كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والكلية التقنية بالمدينة المنورة، والكلية التقنية ببريدة، والكلية التقنية بالدمام.

وأوضح نائب معالي المحافظ للتدريب في المؤسسة الدكتور عادل الزنيدي أن الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة نابع من التوجيه والدعم الحثيث من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله- والمتمثل في تسخير كافة الإمكانات لخدمتهم ومنها قيام المؤسسة بتهيئة منشآتها التدريبية لتتناسب مع احتياجاتهم، إضافة إلى تنفيذ وتطوير البرامج التي تخدمهم وتهتم بإيجاد الفرص المناسبة لهم من خلال شراكاتها الإستراتيجية مع الوزارات والهيئات والشركات العامة والخاصة.