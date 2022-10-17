التدريب التقني والمهني تخفض تكلفة الساعة المعتمدة في البرامج التطبيقية المسائية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تخفيض التكاليف المالية للبرنامج التدريبي التطبيقي المسائي، وهو برنامج أنشأته المؤسسة وطوّرته لتوفير الفرص التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين من العاملين للحصول على درجتي الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المتاحة في الفترة المسائية للحصول على التأهيل المناسب لهم.

واتخذت المؤسسة الإجراءات الجديدة في تخفيض الرسوم, حيث أصبحت تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج الدبلوم 360 ريالًا، وتكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج البكالوريوس 460 ريالًا.

وتأتي هذه الخطوة لتتواءم مع تطبيق نظام الثلاثة فصول في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة وحرصًا منها على دعم المتدربين وتسهيل رحلتهم التعليمية والتدريبية.

يذكر أن التكلفة الجديدة تطبق على من تم قبوله في الفصل الأول من العام 1444هـ، أما المتدربون المستمرون فلن يتأثروا بأي تكاليف إضافية عند إنهاء البرنامج وفق الخطة المعتمدة للتخصص.

ومع تطبيق المؤسسة الى نظام الثلاثة فصول في الكليات والمعاهد التابعة لها فان بوابة التسجيل تفتح بداية كل فصل من الثلاثة فصول بشكل مستقل حيث سيبدأ التقديم من الأسبوع القادم على برامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية, حيث سيكون التقديم من خلال بوابة قبولي الإلكترونية على موقع المؤسسة متاح في 88 كلية تقنية للبنين و40 كلية تقنية للبنات و65 معهداً صناعياً ومعهد عمارة وتشييد في جميع مناطق المملكة.