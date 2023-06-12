“التدريب التقني والمهني” ينظم أكثر من ثلاثة آلاف فعالية توعوية بأضرار المخدرات

المناطق_الرياض

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف منشآتها التدريبية أكثر من (3000) فعالية توعوية ومعرضاً وورش عمل، وذلك تزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها أجهزة وزارة الداخلية تحت عنوان بالمرصاد، بهدف تعزيز الوعي بأضرار وآثار المخدرات، وتقديم حملات توعوية لرفع مستوى التوعية الوقائية وتوفير نوع من الحماية الاستباقية وتعزيز الحصانة والصحة النفسية للمتدربين والمتدربات والتأكيد على السلوكيات الإيجابية والقيم الحياتية لهم؛ وإيجاد تدريب نوعي للفئات لأكثر ارتباطاً بالمتدربين والمتدربات من مشرفي ومشرفات الأنشطة والخدمات الإرشادية.

وبلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي نفذتها المؤسسة والبالغ عددها (1205) حملات، (210316) مستفيداً، كما نفذت (1616) ورشة عمل بلغ عدد المستفيدين منها (78418)، وأقيم أكثر من (290) معرضاً و (350) فعالية مركزية في الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق، واستفاد منها زوار هذه المعارض.

وقدمت المؤسسة جلسات استشارية مع المختصين بالجانب الوقائي والمعرفي والسلوكي تراوحت ما بين (2000 إلى 1500) جلسة استشارية لأكثر من 13000 مستفيد.

وفي هذا الشأن، أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على الجهود العظيمة والدعم السخي الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، وحماية المجتمع من كل ما يعكر صفوه، ويحمي أرواح المواطنين والمقيمين على أرضه، مشيرًا إلى أن المملكة في مقدمة الدول التي تتصدى لهذه الآفة الفتاكة والمدمرة؛ لحماية مجتمعها وممتلكاتها.

وأوضح معاليه، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعبر منشآتها، أخذت على عاتِقها هذا الدور التوعوي المهم في البيئة التدريبية من خلال حرصها على توفير بيئة آمنة ومستقرة وصحية وصالحة لتأهيل الشباب من الجنسين، الأمر الذي يتطلب خلو هذه البيئة من أي مؤثرات تُضعف قدرات الشباب من أجل أن ينعم الوطن بشبابه، لاسيما أنهم هم عماد الرؤية وعضدها.

من جانبه أوضح نائب المحافظ المساعد للتدريب الدكتور سعد السعيدان؛ أنه تم العمل على وضع خطة توعوية للحماية من أضرار وآثار المخدرات في البيئة التدريبية منذ وقت مبكر وتم تشكيل اللجان المختصة بهذا الأمر لرسم البرامج التوعوية المناسبة وتنفيذ المعارض المركزية والتعاون مع المختصين لعقد الجلسات الاستشارية التي استقطبت المؤسسة لها أفضل الممارسين من المختصين، كما تم تنفيذ عدد من البرامج الوقائية وبرامج رفع القيم وتعزيز السلوكيات الإيجابية وبرامج الحماية الاستباقية، مستهدفين بذلك نحو (96942) من المتدربين والمتدربات وأعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدرب التقني والمهني، من خلال عقد اللقاءات التعريفية، وإقامة المعارض المركزية، وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية. حتى نهاية عام 2023 م.