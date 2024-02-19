“التدريب التقني” يرصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في يناير

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصد (57) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر يناير من هذا العام.

وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته نفذت الفرق الإشرافية (28) زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وبينت المؤسسة أنها منحت (34) رخصة لمنشآت تدريب جديدة لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي، إضافةً لإصدار المؤسسة (41) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.