“التراث” تدعم الحرف اليدوية بفعاليات “بنان”

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يستعد رواد مجال الحرف اليدوية، لحضور فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان”، والذي تطلقه هيئة التراث خلال الأسبوع المقبل.

ويحضر الفعاليات، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل بواجهة الرياض، خبراء الحِرف وعارِضيها حول العالم، وتركز على 11 فئة من الحِرف، تشمل: المشغولات المعدنية، والنسيجية، والنخيلية، والجلدية، والخشبية، والفخارية، وحِرف التجليد والتذهيب، وحِرف الحُلِيّ والمجوهرات، والمشغولات المطرّزة، والحِرف اليدوية الداعمة.

وتضم فعاليات “بنان” معرضاً حرفياً، وجناحاً لعام الشِّعر العربي 2023، إلى جانب قريةٍ لفنون الحِرف تحتضن مُجسَّمات جمالية حِرفية ممزوجة بأعمال فنية، ومنطقةٍ للطفل تضم ورش عملٍ وأنشطةً تفاعلية لتحفيز الأطفال، بالإضافة إلى جناحٍ للتعريف بمبادرة البيوت الحِرفية.

وتشهد الفعاليات الإعلان عن مبادرات تتعلق بدعم قطاع الحرف اليدوية، وتوسيع الاستثمار فيه من خلال عددٍ من المشاريع والبرامج المحلية الدولية، كما ستُعقد ثلاث ورش عملٍ بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، تتناول: المشغولات الخشبية، والمشغولات الفخارية، والمشغولات الجبسية.