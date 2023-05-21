الترتيب العام لمعرض “آيسف 2032” يسفر عن تحقيق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وصافة العالم

المناطق_متابعات

أسفر الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، عن تحقيق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وصافة العالم، وذلك بواقع 23 جائزة كبرى و27 جائزة كبرى وخاصة، في إنجاز غير مسبوق.

جاء ذلك من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة شاركوا بـ 1324 مشروعاً من أكثر من 70 دولة في أكبر مسابقة علمية في البحث والابتكار الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حل في المركز الأول بواقع 253 جائزة، ثم المنتخب السعودي، فالمنتخب الصيني ثالثاً بـ 21، المنتخبين الكندي والهندي بـ 6، والمنتخب الألماني بـ 4، ومنتخبات أستراليا واليابان وتركيا بـ 3 لكل منهم، والمملكة المتحدة بجائزة.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، إذ نال من الجوائز الكبرى؛ جائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و 7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع.

وحقق المراكز الأولى الطالب فيصل المحيش في مجال الكيمياء عن مشروعه النوعي الذي يحمل عنوان “محفز كهربائي قائم على إطار معدني عضوي لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر بكفاءة عالية وتكلفة قليلة”، والطالب محمد العرفج في مجال الهندسة البيئية تحت عنوان “استعمال سائل تلامس لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتجميد من مصادر الوقود والهواء الطلق بكفاءة عالية وسعر منخفض”.

كما حقق المركز الثاني كل من: الطالبة طيف الحدمي في مجال الطاقة، ولطيفة الغنام في مجال الطاقة، ولين الملحم في مجال الطاقة، وزهراء آل شبر في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء والطالب وسام القرشي في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالبة ديما مروحي في مجال علوم الأرض والبيئة.

فيما حقق المركز الثالث كل من: رتاج السلمي في مجال الطاقة، وفجر الخليفي في مجال الطاقة، وفارس اليامي في مجال العلوم الطبية الانتقالية، وليان نورولي في مجال الهندسة البيئية، وعبير اليوسف في مجال علم المواد، وليان المالكي ونور الحماد في مجال علوم النبات.

بينما حقق المركز الرابع كل من: ماريه قمصاني في مجال التقنيات الهندسية، وبندر البراهيم في مجال الروبتات والأجهزة الذكية، وهنادي عريف في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وماريا الغامدي في مجال الهندسة البيئية، وتهاني أحمد في مجال علم المواد، وضي شجاع في مجال علوم الأرض والبيئية، ويزن الفليح في مجال علوم النبات.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2023” إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و 41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.