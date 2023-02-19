“الترجيحية” تطيح بالريان.. والدحيل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، عقب الفوز على الريان، بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (1-1) خلال المواجهة القطرية الخالصة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الثمامة، في دور الـ16 من البطولة.

تفاصيل مباراة الدحيل والريان في دوري أبطال آسيا

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الدحيل والريان، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، قبل أن يحرز محمد مونتاري هدف الدحيل بكرة رأسية، بعد كرة عرضية من إدميلسون جونيور، في الدقيقة 107.

ورد ستيفن نزونزي بهدف التعادل للريان في الدقيقة 120+3، بعد تلقي تمريرة بينية من يوهان بولي، ليوجه تسديدة قوية في الزاوية اليمنى.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي جاءت نتائجها على النحو التالي..

الدحيل: إدميلسون (هدف)، أولونجا (هدف)، نام تاي هي (هدف)، مونتاري (هدف)، خالد محمد (هدف)، بسام الراوي (هدف)، بوضياف (هدف).

الريان: جيسون فارغاس (هدف)، يوهان بولي (هدف)، نزونزي (هدف)، تانيجوتشي (هدف)، إبراهيم مسعود (هدف)، مكي تومباري (هدف)، موفق عوض (أضاع).

النتيجة النهائية: الدحيل (7-6) الريان

وشهد اللقاء إلغاء هدفين لصالح الدحيل عن طريق إدميلسون جونيور والمعز علي في الدقيقتين 59 و90+4، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR بداعي التسلل.

وتأهل الدحيل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ليواجه الفائز من الفيصلي وفولاد الإيراني، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، غدًا “الإثنين”، على ملعب الثمامة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من منطقة غرب آسيا، لملاقاة أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب في 29 إبريل و6 مايو المقبلين.