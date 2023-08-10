“الترفيه” ترصد 3.2 ألف “مخالفة”

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نفذت الهيئة العامة للترفيه، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت ما بين الزيارات الميدانية، والرقابة الرقمية، نتج عنها رصد نحو 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الرياض حصدت 30% من المخالفات، ثم مكة المكرمة بنسبة 27%، ثم المنطقة الشرقية 26%، فيما تقاسمت بقية المناطق نسبة الـ17%.

وتهدف الهيئة، من خلال توسيع نطاق أعمال الرقابة في القطاع الترفيهي إلى الارتقاء بمستوى النضج المؤسسي، وزيادة كفاءة وجودة الخيارات الترفيهية المقدمة للمستفيدين.

ويتم رصد المخالفات عبر مجموعة من التقارير الهادفة لتقييم الأنشطة الترفيهية ومحتواها، وتطوير الاشتراطات والضوابط الحالية، ودراسة أفضل الممارسات والأنشطة المساندة.