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“الترفيه” تستضيف أبناء شهداء الواجب في “ونتر وندر لاند” (فيديو)

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 4:32 صباحًا

المناطق_الرياض

استضافت الهيئة العامة للترفيه أمس (الخميس)، أبناء شهداء الواجب في منطقة “ونتر وندر لاند” الترفيهية بالرياض، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وعبر أبناء الشهداء عن سعادتهم بتلك الاستضافة، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالألعاب في المنطقة الترفيهية.

كما قدمت أسر الشهداء الشكر للهيئة على استقبالهم في منطقة “ونتر وندر لاند”، مشيدين بمستوى الخدمات والألعاب والملاهي التي فُتحت خصيصاً لأبنائهم.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 4:32 صباحًا
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