“الترفيه” تعلن خريطة فعاليات “تقويم الرياض” ضمن احتفالات يوم التأسيس

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، خريطة الفعاليات والعروض المسرحية والحفلات التي ستنظم بمناسبة يوم التأسيس، في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري، ضمن فعاليات تقويم الرياض

وأوضحت الهيئة، أن الفعاليات تتضمن ليالي طربية للفنانين عبدالله المانع وحنين وموجو وعبادي الجوهر وطلال سلامة وعبدالله رشاد وعلي عبدالكريم وخالد عبدالرحمن وجابر الكاسر وعلي عبدالستار.

ولفتت إلى أن الفعاليات تشمل أيضاً عرض مسرحيات كوميدية؛ منها مسرحية غرفة 13 ومسرحية ميمو، وكذلك ستاند آب كوميدي لأول مرة في المملكة للفنان كيفن هارت، بالإضافة إلى توفير العديد من المطاعم والجلسات الراقية.