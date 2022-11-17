“الترفيه”: 3 ملايين زائر لموسم الرياض 2022 منذ انطلاقه قبل 27 يوماً

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى 3 ملايين زائر، بعد 27 يومًا من بدء فعاليات موسمه الثالث.

ويسهم تزايد عدد مناطق موسم الرياض التي يتم افتتاحها تباعاً في تزايد أعداد الزوار، وآخرها منطقة ذا جروفز، وقبلها رياض سكاي، ورياض زوو، إضافةً إلى المناطق التي ينتظر افتتاحها خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر افتتاح عدد من المناطق الترفيهية، ومن أبرزها مناطق ليتل رياض، وقرية زمان، وفان فيستيفال، ومنطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا.

ويسهم تنوع الأنشطة الترفيهية في تضاعف الأعداد بمناطق الموسم، حيث يضم عروض مسرحية درامية وكوميدية، وحفلات غنائية، وعروض للسيرك، والألعاب الحركية والإلكترونية، والمهرجانات العالمية، والمعارض الدولية، والفعاليات المتنوعة ما بين المقاهي والمطاعم.