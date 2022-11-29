“الترفيه”: 5 ملايين زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض خلال 39 يوماً

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى 5 ملايين زائر؛ وذلك خلال 39 يوماً من بدء فعاليات موسمه الثالث.

وجذبت مناطق الموسم الترفيهية وفعالياتها المتنوعة وتجاربها الاستثنائية في مجالات الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، والحفلات، والمسرحيات، والمعارض العالمية والمسرحيات والحفلات الغنائية والاستعراضات الضخمة، الزوار من داخل وخارج المملكة.

ونظم الموسم لزواره العديد من المهرجانات، ومنها مهرجان الثقافات في حديقة السويدي، ومهرجان فيراري، و”فان فاستيفال”، وآخرها مهرجان RUSH بمنطقة واجهة الرياض الذي يعد الأكبر للرياضات الإلكترونية والألعاب الافتراضية ويقدم أشهر الألعاب والتجارب الحقيقية.

كما جهز منطقة “أنمي تاون” أكبر مدينة أنمي في العالم، والتي توفر لزوارها أجواء من الخيال والإثارة، ومنطقة “ليتل رياض”، التي افتتحت مؤخراً وتُمثّل تجربة ترفيهية استثنائية لزوار الموسم هذا العام.

وجمعت فعاليات موسم الرياض هذا العام بين الأصالة والحداثة من خلال الفعاليات التي وفرت للزوار العديد من الخيارات التي تأخذهم في جولة للتعرف على حضارات العالم في منطقة “بوليفارد وورلد”، وتفتح لهم نافذة إلى عراقة التاريخ السعودي بكل مكوناته عبر منطقة “قرية زمان”.