التسجيل في حساب المواطن.. الخطوات ورابط التقديم مباشرة

المناطق ـ أحمد حماد

التسجيل في حساب المواطن.. جملة تصدرت البحث خلال الساعات الماضية، بعد توجيهات القيادة بصرف الدعم، وبدء إيداع أموال شهر يناير.

التسجيل في حساب المواطن

وقال حساب المواطن، إن خطوات التسجيل، تشمل:

ـ إنشاء حساب جديد

يقوم المقتدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال (رقم الهوية ـ رقم الجوال ـ تاريخ الميلاد) عبر الضغط هــــنـــا.

ـ تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

ـ تغيير كلمة المرور:

يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور.

ـ إدخال البيانات:

يقوم المتقدم بعد ذلك لـ التسحيل في حساب المواطن، بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات، الموضحة بالإنفوجرافيك أدناه.

ـ رفع الوثائق المطلوبة:

تشمل خطوات التسجيل في حساب المواطن رفع الوثائق المطلوبة حيث ستظهر الوثائق إن وجدت عند إتمام رفع الطلب.

ـ التأكد ومراجعة البيانات:

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن.