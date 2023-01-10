التسويق والمكتب الإلكتروني لتأهيل مستفيدي «تراحم» جازان لسوق العمل

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عقدت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان أمس، دورة تدريبية تحت عنوان «التسويق الإلكتروني» و «المكتب الإلكتروني» الذي نفذه معهد مهارات العلم العالي للتدريب بجازان.

وأكد رئيس لجنة تراحم بجازان المهندس محمد عجيبي، ان الدورة التدريبية استهدفت 15 من أبناء وبنات النزلاء والنزيلات وستستمر لمدة شهر، والتي تهدف إلى تأهيلهم و تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات التي ستتيح لهم فرص العمل.

ونوه المهندس العجيبي أن البرنامج تضمن التعريف بالتسويق وأهميته، ومقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ومفاهيم تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسويق بالأرقام، والهوية الرقمية والتسويق الإلكتروني بأقل التكاليف وبشكل احترافي ومهني.

ولفتت مديرة مركز خدمات المستفيدين باللجنة أ. مرام رفاعي ، أن لجنة «تراحم» جازان بصدد توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع معهد مهارات العلم العالي للتدريب بجازان لخدمة النزلاء والنزيلات وأسرهم. وأعرب رئيس اللجنة المهندس عجيبي عن تقديره وامتنانه لما يقدمه معهد مهارات العلم بقيادة عيشة مروعي.