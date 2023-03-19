التشكيل الأساسي لريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن تشــكيلة فريقه لمواجهة غريمة برشلونة، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني “الليجا”.

تشكيل ريال مدريد الأساسي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس.

موقعهم في جدول الترتيب

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصــيد 65 نقــطة، بعد خوض 26 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 21 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في مثلهم حتى الآن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 56 نقطة، تمــــــكن من جمعهم في 25 مباراة، فحقق الفوز في 17مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وهُزم في 3 مناسبات حتى الآن في البطولة المحلية.

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