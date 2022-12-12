التشكيل الأغلى في نصف نهائي كأس العالم 2022

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات نصف نهائي كأس العالم التي ستلعب يومي «الثلاثاء، الاربعاء» المقبلين، لمعرفة طرفي نهائي كأس العالم قطر 2022.

في المواجهة الأولى، يلتقى المنتخب الارجنتيني مع نظيره الكرواتي في نصف النهائي الاول لكأس العالم، يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في نصف النهائي الثاني للمونديال، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتمتلك المنتخبات الأربعة التي تشارك في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022،العديد من اللاعبين المميزين، وكذلك المنصفين بالأغلى من حيث القائمة المالية.

وفي السطور التالية نستعرض التشكيل الأغلى في نصف نهائي كأس العالم، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز وجوليس كوندي، أشرف حكيمي، جفارديول

خط الوسط: أوريلين تشواميني، ميسي، كامفمينجا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كليان مبابي، جوليان ألفاريز

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