التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نادي الشباب اليوم الخميس الموافــق 27 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الشباب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وعند الســـاعة الثامنة والنــصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد الشباب اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مباراة الاتحاد والشباب، في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط الإرتكاز: إيجور كورنادو، طارق حامد.

في خط الوسط المهاجم: هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الشباب المتوقع

حراسة المرمى: كيم.

في الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكي، سانتوس، خالد الغامدي.

خط الوسط المدافع: حسين القحطاني، كريتشوفياك

في خط الوسط المهاجم: جوانكا، بانيجا، هتان باهبري.

في خط الهجوم: أرون بوبيندزا.

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