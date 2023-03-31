التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والخليج، حيث سيلتقي الفريقان في مباراة بدوري روشن مؤجلة من الجولة الـ 16 يوم السبت 4 يناير 2023 والقناة التي ستنقلها.

الهلال يسعى للفوز

سعى نادي الهلال لإلحاق الهزيمة بنادي الخليج في دوري روشن للمحترفين ليلحق بنادي جدة السعودي الذي احتل المركز الأول في بطولة هذا الموسم، لكن نادي الهلال استمر في تأجــيل المباراة.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي “الملز” مباراة الهلال ضد الخليج في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وتلقى نادي الهلال دفعة قوية، بعدما تأكدت جاهزية لوسيانو فيتتو لاعب نادي الهلال لمباراة الفريق أمام الخليج، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية في مفصل القدم اليمني.

موعد مباراة الهلال

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الخليج على أرضية ملعب الملز، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من المسابقة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام العاشرة مساء غداً السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الخليج، حيث ستنقل مباراة الزعيم ضد الخليج، ضمن فعاليات مسابقة الدوري السعودي، عبر قناة SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة، والمالك لكل حقوق البث للمسابقات الرياضية في المملكة.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ناصر الدوسري، خليفة الدوسري، هيون سو، محمد البريك.

في خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

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