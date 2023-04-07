التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي الهلال تحقيق فوز جديد من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الشباب، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي الشباب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاسعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

ويستضيف مباراة الهلال الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

التشكيل المتوقع لـ “الشباب”

في حراسة المرمى: كيم جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

في خط الوسط: كريتشوفياك، جوانكا، بانيجا.

في خط الهجوم: بوبينزا، سانتي مينا، تركي العمار.

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