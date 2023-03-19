التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره وغريمه التقليدي، نادي ريال مدريد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة برشلونة مدريد في بطولة الإسباني لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، بتوقيــت الممـــــلكة العربية السعـــودية، والعاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ملعب كامب نو.

موقعهم في جدول الترتيب

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصــيد 65 نقــطة، بعد خوض 26 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 21 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في مثلهم حتى الآن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 56 نقطة، تمــــــكن من جمعهم في 25 مباراة، فحقق الفوز في 17مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وهُزم في 3 مناسبات حتى الآن في البطولة المحلية.

التشكيل المتوقع لـ “برشلونة”

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالدو أراخو، أندرياس كريستينسن، جوليس كوندي، أليكس بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جافي، ليفاندوفسكي، رافينيا.

التشكيل المتوقع لـ “ريال مدريد”

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنتونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

اقرأ ايضًا