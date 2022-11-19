“التشكيل والموعد ورقم تاريخي”.. كل ما تريد معرفته عن مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث انطلاق مونديال العالم 2022، بمباراة البلد المستضيف “قطر” ضد منتخب الأكوادور، على ستاد البيـــت، حيث يبـــدأ فعاليات كأس العالم رسمًا.

موعد مباراة منتخبي قطر والإكوادور

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة منتخب قطر ضد نظيره منتخب الأكوادور عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الملكة العربية السعودية، ويتم نقل المباراة حصريًا على القناة المفتوحة للشبكة القطرية “بي إن سبورت”.

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى بصحبة منتخبات “الاكوادور، وهولندا والسنغال، حيث يتأهل أول منتخبان فى الترتيب وفقاً لنظام البطولة، إلى الدور الثاني “دور الـ16″، ويُعد قـــطر ضمن المرشحين بعاملا الأرض والجمهور.

تشكيل قطر المتوقع ضد الأكوادور

حراسة المرمى : سعد الشيب

الدفاع : عبد الكريم حسن ، بوعلام طوخى ، بسام الراوى ، إسماعيل محمد

الوسط : همام الأمير ، عبد العزيز حاتم ، حسن الهيدروس ، كريم بوضياف

الهجوم : المعز على ، أكرم عفيف

القيمة التسويقية لـ “قطر والإكوادور”

بلغت القيمة التسويقية لمنتخب قطر، الذي يحل في التصنيف الـ50 عالميًا، حوالي 14.90 مليون يورو، وذلك مع متوسط أعمار 27 سنة، فيما يأتي الإكوادور في التصنيف الـ44، قيمته التسويقية بـ146.5 مليون يورو، وبمتوسط أعمار 25.6 سنة.

تاريخ مواجهات منتخبي قطر والإكوادور

وتقابل منتخبا قطر والإكوادور، في 3 مباريات ودية سابقة، كانت البداية في 18 فبراير 1996، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين، ثم تجدد اللقاء وديًا في 25 فبراير 1996، وخسرت قطر بهدفين مقابل هدف، وفي اللقاء الأخير في 2018 فازت قطر بـ رباعيـــة مقـــابل ثلاثة أهداف.

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