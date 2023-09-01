“التشيبوفوبيا”.. ماذا تعرف عن فوبيا الخوف من الطعام ؟

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في دراسة نشرها موقع Boldsky، فإنّه دائمًا ما يتم الخلط بين الرهاب أو فوبيا الطعام وفقدان الشهية، لكن هناك اختلافًا كبيرًا بينهما فوبيا الطعام هي عبارة عن اضطراب في الأكل يشعر فيه الشخص بالقلق من تأثير الطعام على صورة أو شكل الجسم، بل يصل الأمر أحيانا إلى أنّ الشخص يشعر بالخوف والقلق من رؤية الطعام نفسه وليس مجرد تناوله، ويطلق عليها الأطباء بـ”رهاب التشيبو فوبيا”، وهذا الأمر مختلف عن فقدان الشهية.

وفقا لما نشره موقع Boldsky فإنّ هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تتعلق بالطعام، قد يصل الأمر بهم أحيانا إلى الإصابة بما يسمى رهاب الاختناق، حيث يخشى الشخص من ابتلاع الطعام بسبب الخوف الشديد من أن يتعرض لخطر الاختناق أثناء ابتلاع الطعام.