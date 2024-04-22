عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول معرض الكتاب الدولي التونسي، وذلك تحت عنوان ««التضامن مع الشعب الفلسطيني».. شعار معرض تونس الدولي للكتاب».

انطلقت الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب قائلة لزائريها: «امض أبعد مما ترى عيناك وفي يدك كتاب» بهذا البيت للشاعر الراحل محمد الغزي، والذي اختير تكريما لآثاره يسعى المعرض في جعل رواده يعيشون مرتين من خلال الكتب المعروضة من 25 بلدا.

هذا المعرض يعد أكبر سوق للكتاب في تونس، فهو يوفر هذا العام 314 جناحا نصفها من تونس، وتسعى الدورة الحالية إلى تنويع المادة الثقافية وأن تكون منبر للندوات الفكرية والأدبية.

تنافست إصدرات أدبية على الجوائز الثامنة لمعرض تونس الدولي للكتاب، إذ كان من بين فعاليات يوم الافتتاح تتويج المبدعين الفائزين، ويأتي « التضامن مع الشعب الفلسطيني» هو العنوان الذي تنتظمه تحته الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب.